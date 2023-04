Le Vietnam investit un total de 5,3 milliards de dollars au Laos. Photo d'illustration/CafeF

Hanoi (VNA) - Le Laos conserve toujours sa première position parmi les 79 pays et territoires ayant des investissements d'entreprises vietnamiennes. Le Vietnam est également toujours dans le top 3 des premiers investisseurs directs au Laos.

L'investissement du Vietnam au Laos poursuit sa tendance à la hausse et est plus durable. En 2021, les capitaux vietnamiens dans ce pays s'élevaient à 118,3 millions de dollars, + 33,3% glissement annuel, puis à 180 millions de dollars en 2022 (+52,5%). Les projets au Laos se portent bien et continueront d'augmenter le capital d'investissement en 2023.



De nombreux projets d'entreprises vietnamiennes se sont bien comportés, apportant des contributions positives au développement socio-économique du Laos, contribuant annuellement à hauteur d'environ 200 millions de dollars au budget de l'État laotien.

Le Laos compte actuellement 10 projets d'investissement stables au Vietnam avec un capital social total de plus de 71 millions de dollars. Parallèlement, le Vietnam est aussi l'un des trois principaux partenaires commerciaux du Laos.



En 2022, les échanges commerciaux bilatéraux se sont élevés à près de 1,7 milliard de dollars, un niveau jamais atteint, en hausse de 21,3 % par rapport à 2021. Ces prochaines années, le commerce bilatéral pourrait atteindre 2 milliards de dollars si la dynamique de croissance actuelle se maintient./. -CPV/VNA