Hanoi (VNA) - Les entreprises vietnamiennes ont investi 458,8 millions de dollars sur 31 marchés étrangers au cours des 11 premiers mois de 2019, a rapporté l’Agence de l’investissement étranger du ministère du Plan et de l’Investissement.

Dans l’usine Angkor Milk de la compagnie par actions des produits laitiers Vinamilk à Phnom Penh, au Cambodge. Photo: SGGP

Au cours de la période considérée, 353,8 millions de dollars ont été injectés dans 148 nouveaux projets, tandis que 105 millions de dollars ont été ajoutés aux 29 projets existants.L’Australie a attiré le plus de capitaux vietnamiens avec 141,3 millions de dollars, soit 30,8% des stocks d’investissements vietnamiens à l’étranger, suivie par les États-Unis, l’Espagne et le Cambodge.La vente au détail et en gros a été le secteur le plus attractif pour les investisseurs vietnamiens en 11 mois, attirant 25,8% des montants investis par les entreprises vietnamiennes à l’étranger.Entre-temps, le secteur agro-sylvo-aquatiques s’est classé au deuxième rang avec une part de 14,3%, et l’activité scientifique et technologique, au troisième rang avec 13,1%, selon l’Agence de l’investissement étranger. – VNA