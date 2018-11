Le Vietnam a investi 357,5 milliards de dollars en 11 mois. Photo d’illustration : doanhnhan

Hanoï (VNA) - Entre janvier et novembre, les entreprises vietnamiennes ont investi 357,5 millions de dollars à l'étranger, selon le Département général des statistiques du ministère du Plan et de l'Investissement.



Sur ce montant, 303,5 millions de dollars ont été injectés dans 125 nouveaux projets et 54 millions de dollars ont été ajoutés dans 30 projets opérationnels.



Le secteur financier et bancaire représente 29,5% des investissements vietnamiens à l’étranger, soit 105,7 millions de dollars. Suivent le secteur de l’agriculture, de la foresterie et de l’aquaculture avec 68,4 millions de dollars (19,1% du total), puis l'industrie manufacturière avec 50,9 millions (14,2%).



Les investissements vietnamiens pendant cette période concernent 35 pays et territoires. Le Laos est en tête avec 97,6 millions de dollars, représentant 27,3% du total, devant l’Australie avec 52,7 millions de dollars, la Slovaquie avec 35,9 millions de dollars…-CPV/VNA