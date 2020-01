Traitement d'un patient infecté par le nouveau type de coronavirus à l'hôpital Zhongnan, ville de Wuhan, province du Hubei, en Chine, le 24 janvier. Photo: Xinhua/VNA



Hanoï, 28 janvier (VNA) – Selon le ministère de la Santé du Vietnam, jusqu'à ce lundi, dans le monde, il y avait 2 797 cas infectés par le nouveau type de coronavirus, dont les 80 cas mortels sont en Chine, où le nombre de personnes contractant le virus a atteint 2 747. 50 autres cas ont été signalés dans 15 pays et territoires.

Au Vietnam, 63 cas suspects ont été enregistrés, dont 25 étaient négatifs au test pour le nouveau type de coronavirus.

Compte tenu de cette situation, le ministère de la Santé a exhorté les autorités à coordonner étroitement la supervision et la détection de l'éventuelle flambée de pneumonie hydrique causée par le coronavirus.

Plus précisément, il a demandé de suivre de près la santé des touristes et des travailleurs des zones touchées en Chine, et de prendre des mesures d'isolement et un traitement médical en cas de détection de symptômes de la maladie.

Le ministère de la Santé a également proposé la coordination des ministères de la Sécurité publique, de la Défense, des Affaires étrangères, des Transports, de l'Information et de la Communication, et de la Culture, des Sports et du Tourisme, dans la fourniture d'informations et la recherche sur l'épidémie.

Dans la province septentrionale de Quang Ninh, qui partage une frontière de près de 120 kilomètres avec la Chine, les autorités ont renforcé la surveillance des portes frontalières pour prévenir l'épidémie.

En outre, ils ont renforcé le contrôle de l'importation et de la commercialisation des animaux sauvages, tout en améliorant la capacité des établissements médicaux locaux à diagnostiquer la maladie et ont intensifié la diffusion d'informations sur l'épidémie et les mesures de prévention auprès du public.

Li Zichao, un citoyen chinois infecté par le coronavirus transmis par son père, est devenu négatif au test aujourd'hui après avoir reçu un traitement intensif à l'hôpital Cho Ray à Ho Chi Minh-Ville pendant une semaine.

Nguyen Tri Thuc, directeur de l'hôpital, a déclaré que le patient de 28 ans était dans un état stable, tandis que son père, Li Ding, était positif pour le coronavirus, bien que la fièvre soit finie.

Cependant, il a déclaré que les médecins continuaient de surveiller la santé de Li Zichao.

Li Ding, 66 ans, s'est rendu de Wuhan à Hanoi le 13, puis est arrivé dans la ville centrale de Nha Trang, où il a rencontré son fils, qui est resté dans la province méridionale de Long An il y a quatre mois. Tous deux se sont déplacés à Ho Chi Minh-Ville et à Long An.

Le 17 janvier, le père a souffert de fièvre et trois jours plus tard, son fils a montré le même symptôme. Les deux ont été hospitalisés le 22 janvier. -VNA