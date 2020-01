Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a donné le 6 janvier à Hanoi le coup d’envoi de la présidence vietnamienne de l’ASEAN 2020. Une telle responsabilité donne au Vietnam l’opportunité de contribuer de manière plus substantielle à la construction et au développement de la Communauté de l’ASEAN harmonieuse, résiliente, innovante, cohésive, responsable et adaptative.