Photo d'illustration: topcarvn



Hanoi (VNA) – Plus de 15.300 véhicules finis de toutes sortes - notamment des automobiles de moins de 9 places et monospaces - ont été importés en novembre au Vietnam pour une valeur de 340 millions de dollars, 99,6% en quantité et 102,5% en valeur en glissement annuel, selon l’Office général des statistiques.



De janvier à novembre, les entreprises dans le pays ont importé 150.000 automobiles pour 3,23 milliards de dollars, soit une hausse spectaculaire de 56,7% en quantité et de 58,2% en valeur par rapport à la même période de l’année dernière. L’importation de véhicules neufs a ainsi établi un nouveau record.

Ces chiffres sont d’autant plus surprenants que le marché automobile national est confronté à de nombreuses difficultés en raison de l’épidémie de Covid-19.



Selon l’Office général des statistiques, 93% de ces produits sont venus de Thaïlande, d’Indonésie et de Chine, dont la Thaïlande est le plus grand fournisseur avec près de 73.800 automobiles. – CPV/VNA