Hanoi (VNA) – En 2021, le Vietnam a importé près de 22,3 millions de tonnes de matières premières pour la production d’aliments pour animaux pour environ 9,07 milliards de dollars, a fait savoir le 18 mars le Département de l’élevage du ministère de l’Agriculture et du Développement.



Les importations comprennent notamment plus de 9,6 millions de tonnes de maïs et plus de 5,6 millions de tonnes de tourteaux, a-t-il précisé lors d’une conférence sur l’élevage porcin et la gestion des activités de production et de commerce des aliments pour animaux.



Les prix mondiaux des matières premières pour la fabrication d’aliments pour animaux ont augmenté de 20 à 40%, en raison de l’épidémie de Covid-19 et du conflit entre la Russie et l’Ukraine.



La flambée des aliments pour animaux leste les coûts d’élevage, à hauteur de 65% à 70%, alors que la production nationale ne pourrait que répondre à 35% de la demande, le reste provenant des importations.



Afin de résoudre les difficultés liées à l’offre des matières premières principales, le ministère de l’Agriculture et du Développement rural se coordonne avec les provinces des Hauts Plateaux du Centre et des entreprises pour convertir des superficies agricoles peu rentables en cultures de matières premières pour l’alimentation animale, a fait savoir le vice-ministre Phùng Duc Tiên.



Dans l’immédiat, les provinces des Hauts Plateaux du Centre mettront en place des coopératives axées sur la culture de manioc et de maïs en coordination avec des producteurs, réduisant progressivement la dépendance aux importations, a-t-il ajouté. –VNA