Hanoï (VNA) - Les importations d'essence et de pétrole du Vietnam ont fortement augmenté au cours des deux premiers mois de 2023, atteignant 1,7 milliard de dollars, soit une hausse de 56,3 % en glissement annuel, a rapporté le ministère de l'Industrie et du Commerce.

Selon le groupe de l'essence et du pétrole du Vietnam (Petrolimex), du 20 janvier au 21 février, le groupe a importé 168.596 m³ d'essence, 162.308 m³ de diesel et 24.931 m³ de mazout pour approvisionner le marché domestique.

Le groupe a également acheté 284.369 m³ d'essence, 245.619 m³ de diesel et 1.651 m³ de kérosène auprès des raffineries de pétrole nationales.

En même temps, le volume des ventes d'essence, de diesel, de kérosène et de mazout de Petrolimex a atteint respectivement 435.800 m³, 344.935 m³, 1.961 m³ et 18.171 m³. Sur la base des prévisions de la demande du marché intérieure en 2023, le ministère a alloué des quotas d'importation d'essence et de pétrole aux entreprises à 27,34 millions de m³/tonnes, soit une hausse de 15 % sur un an pour assurer l'approvisionnement du marché. -VNA