Hanoi, 19 mars (VNA) - Le Comité central de l'Union des jeunes communistes de Ho Chi Minh (UJCHCM) a remis le 19 mars les Insignes «Pour les jeunes générations» à 15 étrangers pour leur contribution au développement de la jeunesse du Vietnam et à la promotion de la coopération entre les jeunes de ce pays avec ceux dans le monde.

La remise a eu lieu lors d'un programme organisé à Hanoï à l'occasion du 90e anniversaire de la fondation de l'UJCHCM.Lors de l'événement, le premier secrétaire de l’UJCHCM, Nguyen Anh uan, a souligné que le programme vise à honorer les organisations et les individus étrangers pour leur soutien et leur assistance à l'Union de la jeunesse vietnamienne.Pour sa part, Kamal Malhotra, coordonnateur résident des Nations Unies au Vietnam, a félicité l'Union des jeunes communistes de Ho Chi Minh à l'occasion de l'anniversaire de sa création.Il a souligné les efforts du gouvernement vietnamien pour promouvoir la participation des jeunes à l'élaboration de la loi en la matière, ainsi que des politiques et programmes liés à la jeunesse.Il a déclaré que les Nations Unies continueraient à aider le Vietnam à intensifier la participation des jeunes à l'élaboration, à la mise en œuvre et au suivi des politiques, ainsi qu'à la construction d'un environnement sûr et convivial pour les jeunes générations. - VNA