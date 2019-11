Photo d'illustration (Photo: VNA)



Hanoi, 7 novembre (VNA) - Le 7 novembre, le porte-parole adjoint du ministère des Affaires étrangères, Ngo Toan Thang, a affirmé la politique cohérente du Vietnam visant à garantir le droit à la liberté d’expression et à l'accès à l'information, qui est prescrit dans la Constitution et par la loi, et pleinement appliqué dans la réalité.



Il a fait cette déclaration lors d’une conférence de presse tenue à Hanoi en réponse aux questions des journalistes sur la réponse du Vietnam au rapport de Freedom House publié le 5 novembre, selon lequel le Vietnam n’est pas libre à Internet.



M. Thang a complètement réfuté l’évaluation du rapport sur le Vietnam et a souligné que son pays préconisait toujours de promouvoir le développement d’Internet au service de la construction et du développement nationaux, ainsi que de répondre à la demande des citoyens en matière d’échange d’informations, d’études et de travail.



En réalité, le Vietnam est aujourd'hui l'un des principaux pays au monde en termes d'utilisation d'Internet et de croissance du nombre d'abonnés. Les technologies de l'information et les médias sociaux sont largement utilisés dans la vie socio-économique et culturelle.



Au début de 2019, le Vietnam comptait 60 millions d'utilisateurs d'Internet, représentant plus de 60% de la population totale, se classant au 16ème rang mondial pour le nombre d'utilisateurs d'Internet. Le pays comptait également 55 millions d'utilisateurs de médias sociaux, selon les statistiques. -VNA