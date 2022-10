Sydney, 9 octobre (VNA) – Le Vietnam a obtenu une position et une réputation sur la scène internationale grâce à ses contributions à la communauté internationale, a déclaré un chercheur, mentionnant l'engagement du pays dans les opérations de maintien de la paix des Nations Unies.

Photo : VNA

Le Dr Nguyen Hong Hai, chercheur au Centre pour l'avenir des politiques de l'Université du Queensland en Australie, a déclaré au correspondant de l'Agence vietnamienne d’Information du Vietnam (VNA) que la participation du Vietnam aux opérations de maintien de la paix de l'ONU découlait de son sens des responsabilités.Par conséquent, le pays a gagné la confiance de l'ONU, des partenaires et des pays hôtes, a noté M. Nguyen Hong Hai.Selon le chercheur, le Vietnam est un pionnier dans l'adhésion aux conventions internationales sur les droits de l'homme, ajoutant que le Vietnam est le premier pays d'Asie et le deuxième d'Asie-Pacifique à signer et ratifier la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant.Le Vietnam a également adhéré et ratifié la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et la Convention relative aux droits des personnes handicapées.Il a intégré les dispositions des conventions dans les lois nationales, rendant le cadre juridique national pour les groupes défavorisés plus parfait et plus adapté aux normes internationales.Pendant les deux années de la pandémie de COVID-19, l'État et le gouvernement vietnamiens ont travaillé dur pour garantir les droits de l’homme en fournissant des services médicaux et des vaccinations gratuits, et en lançant des programmes de soutien aux entreprises et aux personnes touchées, a déclaré le chercheur.Nguyen Hong Hai a également cité des statistiques du Fonds monétaire international (FMI) indiquant que le Vietnam a sorti 40 millions de personnes de la pauvreté entre 1993 et 2014, affirmant que le développement économique exceptionnel du Vietnam a été reconnu par de nombreux experts internationaux.- VNA