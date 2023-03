Le vice-président permanent de l'AN vietnamienne Tran Thanh Man. Photo : VNA

Panorama de la session plénière de la 146ème Assemblée général de l'Union interparlementaire ( UIP ) tenue le 13 mars à Manama, Bahreïn. Photo : VNA

Manama (VNA) - Le vice-président permanent de l'Assemblée nationale (AN) vietnamienne Tran Thanh Man, à la tête d’une délégation parlementaire du Vietnam, a prononcé un discours lors de la session plénière de la 146ème Assemblée général de l'Union interparlementaire (UIP) tenue le 13 mars à Manama, Bahreïn.Tran Thanh Man a formulé une série de recommandations du Vietnam concernant une aspiration à un monde de paix, de développement et de prospérité.Il a recommandé aux parlements membres de s'efforcer de respecter le rôle d'observation et de garantie du droit international, en particulier de la Charte des Nations Unies (ONU), afin de contribuer à prévenir la guerre et à éliminer les inégalités dans les relations internationales et promouvoir le rôle des mécanismes de coopération et de dialogue, renforcer la compréhension, la confiance et le respect mutuels et trouver conjointement des solutions pacifiques aux différends régionaux et aux défis mondiaux urgents.Tran Thanh Man a déclaré qu'il était nécessaire d'assurer la mise en œuvre de la démocratie, de l'égalité et de la non-discrimination sur le sexe, l'ethnicité et la religion dans les domaines de la politique, de l'économie, de la culture, de la société, du travail, des soins de santé et de l'éducation et partager les expériences en matière de bien-être social et de niveau de vie des personnes, en particulier des travailleurs, des pauvres, des personnes vulnérables et des personnes gravement touchées par les maladies.Il a poursuivi en soulignant la nécessité de renforcer la solidarité, la coopération internationale, d'attacher de l'importance à la connectivité dans la diversité, de développer les infrastructures pour réduire l'écart de développement et de promouvoir la croissance verte, la transformation énergétique, la transformation numérique, l'innovation et la croissance inclusive.Il a estimé que le renforcement du partenariat public-privé, de la coopération entre les pays contribuera à matérialiser les Objectifs de développement durable et favorisera les travaux conjoints en réponse aux problèmes mondiaux tels que le changement climatique.L'objectif de "coexistence pacifique et de sociétés inclusives" est particulièrement significatif étant donné que le monde est confronté à des changements énormes et imprévisibles, nécessitant des efforts et la participation de la communauté internationale et des organes législatifs, a déclaré Tran Thanh Man.Ce dernier a affirmé que le Vietnam mettait en œuvre avec fermeté et cohérence sa politique extérieure d'indépendance, d'autonomie, de paix, d'amitié, de coopération et de développement, de diversification et de multilatéralisation des relations extérieures.Le Vietnam contribue à la paix, à l'amitié, à la coopération et au développement dans l'esprit que le pays est un ami et un partenaire fiable, et un membre actif et responsable de la communauté internationale, a-t-il déclaré.