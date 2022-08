Hanoi (VNA) – Le Vietnam figure au 7e rang de la liste des meilleures destinations pour les expatriés étrangers dans le monde en 2022, selon l’enquête Expat Insider 2022 réalisée récemment par InterNations - une communauté de personnes travaillant à l'étranger et comptant plus de 4,5 millions de membres dans 420 villes du monde entier.

Julie Schumacher et Michael Beard, propriétaires de Simple Cafe. Photo: VTV

Les politiques menées par le gouvernement vietnamien comme réduire les prix de l'essence, maîtriser l'inflation et stabiliser les prix des marchandises de base aident non seulement les Vietnamiens mais également les étrangers travaillant dans le pays.



Le Simple Cafe (à Hanoi) fonctionne depuis 4 ans et tient bon après les difficultés causées par l'épidémie de Covid-19. Les récentes fluctuations du marché ont entraîné une hausse des prix de certains articles. Cependant, cela n'a pas eu beaucoup d'impact sur l'activité du café.

"Les prix des articles que nous vendons ont augmenté pour couvrir nos dépenses professionnelles. Mais le loyer et les coûts des services publics sont restés stables. Je suis heureux que tout soit revenu à la normale", a partagé Julie Schumacher, copropriétaire de Simple Cafe.



De nombreux étrangers vivant au Vietnam ont également déclaré que la hausse des prix n'affectait pas beaucoup leur vie.



"Je trouve que le loyer, les prix de l'essence et de la nourriture ne changent pas beaucoup", a déclaré Michelle Beard, une Américaine vivant à Hanoï.



"Aujourd'hui, le prix de l'essence est meilleur après de nombreuses réductions, donc je me sens plus à l'aise. C'est très bien, je remercie le gouvernement vietnamien", a déclaré Micka Chu, une Française vivant à Hô Chi Minh-Ville.



Le Vietnam reste un bon choix par rapport à de nombreux autres pays



"Je viens de visiter l'Europe et j'ai constaté que l'inflation a connu une montée en flèche en peu de temps dans de nombreux secteurs tels que l'alimentation, les carburants et de nombreux autres produits essentiels. Mais le gouvernement vietnamien contrôle très bien l'inflation par rapport à bien d'autres pays. C’est bon pour les étrangers vivant au Vietnam", a souligné Rudy Van Bork, homme d'affaires néerlandais, propriétaire de la chaîne de restaurants Hoi An Roastery, dans la ville de Hôi An, province de Quang Nam.



«Je suis retourné aux États-Unis en mai dernier et j'ai été assez surpris par les prix. Manger au restaurant ou acheter du carburant sont devenus plus chers. Je pense que l'intervention opportune du gouvernement vietnamien a permis d'empêcher une forte hausse des prix des articles», a partagé Michael Beard, copropriétaire du Simple Cafe.



"Je me sens très chanceuse de vivre ici et de ne pas être beaucoup affectée par les coûts de la vie quotidienne", a exprimé Michelle Beard.



Laura Dawes, une Canadienne vivant à Hanoi a partagé : "Nous vivons au Vietnam depuis près de six ans et sommes très habitués à notre vie ici. Je pense que nous y resterons encore longtemps. Nous sommes très contents des efforts du gouvernement vietnamien". – CPV/VNA