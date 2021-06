La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang.

Hanoï (VNA) - Le Vietnam félicite le Parti communiste chinois à l'occasion du 100e anniversaire de sa fondation (1er juillet), a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang.



Lors de la conférence de presse périodique organisée par visioconférence le 24 juin à l’après-midi, Le Thi Thu Hang a dit qu’au cours des 100 dernières années, le Parti communiste chinois avait conduit le peuple chinois à de grandes victoires dans la lutte pour la libération nationale et le développement national. Elle a également félicité le peuple chinois, sous la direction du Parti communiste chinois, d'avoir achevé la construction d’une société modérément prospère à tous les égards pour continuer à travailler vers le prochain objectif de développement.



La porte-parole du ministère des Affaires étrangères a déclaré que le Vietnam attachait toujours de l’importance à ses relations avec la Chine et tenait en haute estime le soutien mutuel et l’entraide entre les deux Partis, les deux pays et les deux peuples pendant les luttes d’hier pour la libération nationale comme dans les processus de développement national d’aujourd’hui. -VNA