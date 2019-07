Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a adressé ses félicitations à Boris Johnson pour son élection au poste de Premier ministre britannique.

Le nouveau Premier ministre britannique Boris Johnson. Photo: Xinhua/VNA

Le même jour, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh a félicité Dominic Raab pour sa nomination au poste de secrétaire d’État britannique aux Affaires étrangères et au Commonwealth.

Le Vietnam et le Royaume-Uni ont établi des relations diplomatiques bilatérales le 11 septembre 1973. Les deux pays ont ensuite élevé leurs relations au niveau de partenariat stratégique en 2010 dans sept domaines que sont la politique et la diplomatie, les problèmes régionaux et internationaux, le commerce et l’investissement, la coopération en matière de développement durable, l’éducation et la formation, la défense et la sécurité, et les échanges populaires.

Le Royaume-Uni est le deuxième investisseur européen au Vietnam, après les Pays-Bas, avec 267 projets d’investissements directs étrangers représentant 3,75 milliards de dollars, et le troisième partenaire commercial du Vietnam en Europe après l’Allemagne et les Pays-Bas.

Les deux parties ont signé un accord de non double imposition et un autre sur la protection et la promotion des investissements et s’emploient à accélérer la signature d’un accord de libre-échange. -VNA