L'ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyen Ba Hung, rencontrr le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Laos, Saleumsay Kommasit, à l'occasion du 48e anniversaire de la Fête nationale du Laos . Photo : VNA

Hanoï (VNA) - "Le Vietnam sera toujours aux côtés du Laos et l'aidera à assumer ses responsabilités importantes au sein de l'ASEAN".C’est ce qu’a affirmé le 28 novembre l'ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyen Ba Hung, lors de sa rencontre avec le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Laos, Saleumsay Kommasit, à l'occasion du 48e anniversaire de la Fête nationale du Laos (2 décembre 1975).L'ambassadeur Nguyen Ba Hung a félicité le Parti, le gouvernement et le peuple du Laos pour leurs grandes réalisations historiques ces 48 dernières années, mettant notamment en avant les contributions du ministère lao des Affaires étrangères.Selon le diplomate vietnamien, les hauts dirigeants des deux pays affirment souvent que dans toute situation difficile, le Vietnam et le Laos resteront toujours côte à côte et continueront à s'entraider afin de se développer ensemble.De son côté, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Laos, Saleumxay Kommasit, a approuvé les évaluations de l'ambassadeur Nguyen Ba Hung sur les résultats de la coopération Laos-Vietnam, économique et d’investissement notamment. En 2023, les deux pays se sont étroitement coordonnés pour résoudre de nombreuses difficultés auxquelles se heurtaient des entreprises vietnamiennes au Laos.A cette occasion, Saleumsay Kommasith a affirmé sa gratitude au Vietnam pour son soutien au Laos, en particulier dans le contexte où le Laos s'apprête à assumer la présidence de l'ASEAN.Cet après-midi, l'ambassadeur Nguyen Ba Hung, à la tête d’une délégation de l'ambassade vietnamienne, ira féliciter la Commission des relations extérieures du Comité central (CC) du Parti populaire révolutionnaire du Laos à l'occasion de la Fête nationale du Laos.-VNA