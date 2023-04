L'ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU (au milieu), félicite son homologue lao à l'occasion du Nouvel An lao. Photo: VNA



New York (VNA) - L'ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'Organisation des Nations Unies (ONU), est allé formuler ses meilleurs vœux à ses homologues lao et cambodgienne à l'occasion du Nouvel An traditionnel lao Boun Pi Mai et khmer Chol Chnam Thmay 2023.



L'ambassadeur Anouparb Vongnorkeo, chef de la Mission permanente du Laos auprès de l'ONU, a apprécié la collaboration étroite et efficace entre les deux Missions du Vietnam et du Laos ces derniers temps, ainsi que dans la mise en œuvre des accords bilatéraux.

L'ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU (4e de gauche à droite), félicite son homologue cambodgienne à l'occasion du Nouvel An du Cambodge. Photo: VNA



Pour sa part, l'ambassadrice Sophea Eat, cheffe de la Mission permanente du Cambodge auprès de l'ONU, a déclaré se réjouir du développement des relations de bon voisinage, d'amitié traditionnelle et de coopération intégrale entre le Vietnam et le Cambodge. -VNA