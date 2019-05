Moscou (VNA) – Le Vietnam fait toujours bon accueil et veut créer les conditions favorables aux entreprises russes pour faire des affaires et investir dans le pays, a déclaré le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc devant le forum des entreprises Vietnam-Russie tenu mercredi 22 mai à Moscou.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc s’adresse au forum des entreprises Vietnam-Russie, le 22 mai à Moscou. Photo : VNA

Le chef du gouvernement vietnamien, qui effectue une visite officielle en Russie du 21 au 23 mai, a déclaré que le forum visait à rechercher des mesures meilleures, plus efficaces et plus opportunes pour faire en sorte que la coopération bilatérale corresponde aux bonnes relations entre le Vietnam et la Russie.Il a informé les participants des réalisations socio-économiques du Vietnam après plus de 30 ans de rénovation. L’année dernière, le Vietnam a enregistré une croissance de 7,1%, son plus haut record en 11 ans, et un chiffre d’affaires à l’import-export de près de 500 milliards de dollars. L’inflation a été ramenée à moins de 4% et la macroéconomie est restée stable.Selon le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc, le Vietnam compte actuellement 28.000 projets d’investissement étrangers de 131 pays et territoires, avec un capital combiné de plus de 350 milliards de dollars. L’année dernière, le pays a accueilli 15,5 millions de touristes étrangers, soit une progression de 20% en glissement annuelle.Il a attribué ces résultats positifs à l’amélioration de l’environnement des affaires au Vietnam et aux efforts du pays pour s’intégrer à l’économie mondiale en signant 11 accords de libre-échange (ALE) et en préparant la signature d’un ALE avec l’Union européenne (UE).Le chef du gouvernement vietnamien a souligné les effets positifs de l’ALE entre l’Union économique eurasiatique (UEEA) et le Vietnam sur le commerce et les investissements du Vietnam, contribuant ainsi à une hausse de 28,6% de ses échanges commerciaux avec la Russie, qui devraient atteindre 4,57 milliards de dollars en 2018.Le Vietnam est maintenant le 23e plus grand partenaire commercial de la Russie et mène 20 projets d’une valeur de 3 milliards de dollars dans ce pays, tandis que la Russie compte 123 projets (hors projets liés au pétrole et au gaz) totalisant 1 milliard de dollars au Vietnam.Cependant, le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a déclaré que ces résultats ne correspondaient pas à la hauteur du potentiel des deux pays.Il a exprimé l’espoir que le commerce bilatéral pourrait atteindre 10 milliards de dollars d’ici 2020 après l’élimination des barrières non tarifaires visant les principaux produits de base et la mise en place d’un canal de paiement bilatéral utilisant les monnaies locales.Pour sa part, le vice-Premier ministre russe Maxim Akimov a déclaré que la coopération économique et commerciale entre la Russie et le Vietnam reposait sur les bases solides d’une amitié bilatérale honorée par le temps.Le Vietnam s’est affirmé comme un partenaire clé de la Russie en Asie du Sud-Est puisqu’il représente un tiers des importations russes des pays de la région, a déclaré le dirigeant russe.Il a suggéré que les deux parties renforcent leur coopération dans les technologies de pointe, affirmant que la Russie était disposée à soutenir le Vietnam dans les domaines du gouvernement numérique, de la construction de villes intelligentes et de la cybersécurité.Plus tôt le même jour, le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a déposé une gerbe de fleurs au pied de la statue du Président Ho Chi Minh à Moscou. – VNA