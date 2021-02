Hanoi, 13 février (VNA) - L’économie circulaire est considérée comme une solution optimale pour le Vietnam dans sa quête d’une économie verte favorisant l’interaction harmonieuse entre l’homme et la nature pour le développement du pays.



L’ L’ économie circulaire est reconnue comme un modèle global pour la croissance industrielle qui se poursuit actuellement dans le monde entier afin de créer une économie zéro déchet. Elle vise une utilisation plus efficace et optimale des ressources naturelles, des matériaux, des produits, des semi-produits et de la valeur qu’ils ont créées, dans le but de réduire le coût des pertes et des déchets pour l’économie ainsi que de protéger notre environnement.

Le Vietnam a pour objectif de devenir une économie circulaire neutre en carbone. Photo : VNA



Clé du développement durable



Par rapport au modèle traditionnel, l’économie circulaire montre la responsabilité de chaque nation dans la résolution des défis mondiaux causés par la pollution et le changement climatique, tout en améliorant la compétitivité de l’économie. En outre, elle optimise l’utilisation des matières premières, réduisant ainsi l’exploitation des ressources naturelles et minimisant les déchets et les coûts de leur traitement. La promotion de l’économie circulaire créera un système permettant aux pays de conserver les valeurs économiques. Ce modèle pourrait aider à réduire de 56% les émissions de CO2 dans le monde d’ici 2050. Dans le même temps, l’économie circulaire permet aux entreprises de réduire le risque de crise de surproduction et de manque de ressources, de créer plus d’emplois et de possibilités d’investissement, de diminuer les coûts de production et d’augmenter les chaînes d’approvisionnement.



Pour le Vietnam, l’économie circulaire est particulièrement importante. Car le pays fait face à des défis concernant l’épuisement de ses ressources naturelles, la pollution, les changements climatiques, sans compter ses engagements dans divers accords commerciaux visant des objectifs de développement durable et de protection de l’environnement. “Le développement de l’économie circulaire est la solution pour assurer une croissance durable au Vietnam”, a affirmé le ministre des Ressources naturelles et de l’Environnement, Trân Hông Hà. Il a souligné le rôle de ce modèle économique, en particulier dans le contexte d’expansion démographique, de croissance de la production, de rareté des ressources naturelles, de dégradation de l’environnement et d’impacts croissants du changement climatique. Il est temps pour nous d’agir plutôt que de parler. Les entreprises vietnamiennes doivent s’engager davantage pour atteindre les objectifs de développement durable à l’horizon 2030. Elles jouent un rôle essentiel pour un Vietnam prospère et durable en conformité avec les intérêts sociaux et environnementaux.



Pour exploiter les potentiels



Le passage de l'économie traditionnelle à l'économie circulaire pourrait aider les pays à faire face à l'épuisement actuel des ressources et à la pollution. Dans une économie circulaire, tout est une ressource, y compris les déchets. Elle apporte de la valeur tant aux entreprises qu'aux consommateurs. En termes simples, elle signifie réduire, réutiliser et recycler. Mais au Vietnam , l'un des principaux obstacles à l'application de ce modèle économique est la gestion de la collecte et du recyclage des ressources en déchets, considérés comme intrants de ce modèle.