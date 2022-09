Hanoi (VNA) - Le vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh a affirmé mercredi 28 septembre que le Vietnam attache toujours de l’importance au renforcement du partenariat stratégique avec l’Allemagne.

Le vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh (à droite) serre la main du secrétaire d’État au ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement, Jochen Flasbarth. Photo : VNA

Il a fait cette déclaration en recevant le secrétaire d’État au ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement, Jochen Flasbarth qui est en visite au Vietnam.Le vice-Premier ministre a déclaré que le Vietnam attend avec impatience le voyage du chancelier allemand Olaf Scholz au Vietnam en novembre, qui devrait créer une force motrice pour le développement accru des relations entre les deux pays.Il s’est réjoui de l’évolution positive des relations économiques entre les deux nations. Actuellement, l’Allemagne est le plus grand partenaire commercial du Vietnam en Europe, tandis que le Vietnam est le plus grand partenaire commercial de l’Allemagne en Asie du Sud-Est et le sixième en Asie.Pham Binh Minh a noté qu’après son entrée en vigueur depuis deux ans, l’Accord de libre-échange Europe-Vietnam (EVFTA) a activement contribué à promouvoir la coopération économique entre le Vietnam et l’Union européenne, y compris l’Allemagne.Il a cité des statistiques du Département général des douanes vietnamiennes qui montrent que le chiffre d’affaires commercial entre le Vietnam et l’Allemagne a dépassé 10 milliards de dollars l’année dernière, en hausse de 11% par rapport à 2020. Le chiffre a atteint près de 7,3 milliards de dollars au cours des sept premiers mois de cette année, en hausse de 18,5% en glissement annuel.Il y a plus de 300 entreprises allemandes qui font des affaires efficacement au Vietnam, y compris de nombreuses grandes entreprises telles que Siemens, Mercedez, Adidas, Bosch et Braun. Le total des investissements directs allemands au Vietnam a atteint 2,3 milliards de dollars avec 417 projets valides en janvier de cette année.Le dirigeant vietnamien a proposé que l’Allemagne le plus rapidement possible l’Accord de protection des investissements entre l’Union européenne et le Vietnam (EVIPA) afin de promouvoir davantage les investissements entre l’Allemagne et le Vietnam et de soutenir la suppression rapide par la Commission européenne du "carton jaune" imposé aux produits aquatiques vietnamiens.Il a remercié l’Allemagne d’avoir fait du Vietnam un partenaire mondial dans la stratégie de coopération au développement jusqu’en 2030, en se concentrant sur les domaines de l’environnement, de l’énergie et de la formation professionnelle ; ainsi que le soutien important de l’Allemagne au Vietnam dans le domaine de la réponse au changement climatique.Le vice-Premier ministre a déclaré qu’il espérait qu’en tant que présidence du G7, l’Allemagne aiderait le Vietnam à accéder aux ressources financières vertes du G7, aux institutions financières internationales et aux grandes entreprises privées pour les activités en réponse au changement climatique.Pour sa part, Jochen Flasbarth s’est dit impressionné par les réalisations socio-économiques du Vietnam, le contrôle réussi par le pays de la pandémie de Covid-19 et son taux de croissance positif.Il a affirmé que l’Allemagne souhaite renforcer les relations de coopération avec le Vietnam dans tous les domaines et s’engage à accompagner le Vietnam dans la réalisation de ses engagements lors de la 26e Conférence des Nations Unies sur les changement climatiques (COP26) et est prête à partager ses expériences dans la transition énergétique propre. – VNA