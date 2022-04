Le ministre des Sciences et Technologies, Huynh Thanh Dat. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Vietnam a organisé pour la première fois la Journée nationale de l'innovation et de la créativité, sur le thème "Propriété intellectuelle, innovation créative et jeune génération pour un meilleur avenir".

L'événement a eu lieu à l'occasion de la Journée mondiale de la créativité et de l'innovation (21 avril) et fait partie d'une série d'activités visant la Journée des sciences et technologies au Vietnam (18 mai).

Dans son discours, le ministre des Sciences et Technologies Huynh Thanh Dat, a souligné que l'événement visait à améliorer la prise de conscience du rôle de la créativité et de l'innovation, et de la propriété intellectuelle dans le développement socio-économique et le développement durable, honorant notamment les innovations et les créativités de la jeune génération.

Christian Manhart, représentant en chef de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) au Vietnam, a déclaré que le Vietnam s’est classé 44e parmi les 132 économies dans le classement 2021 en matière d'Indice mondial de l'innovation Global Innovation Index - GII) publié par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).

Il a déclaré que l'UNESCO continuerait à soutenir le Vietnam pour le développement socio-économique dans le cadre de la coopération au cours de la période 2022-2026, à travers la transformation économique, la coopération pour promouvoir l'énergie propre, la recherche de solutions financières et la promotion de l'innovation. -VNA