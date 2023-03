Un stand du Vietnam. Photo: VNA Un stand du Vietnam. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – La Foire des produits aquatiques de l’Amérique du Nord a été inaugurée le 12 mars au Centre des expositions de Boston, dans le Massachusetts (États-Unis), avec la participation de centaines d'entreprises spécialisées dans la transformation et de l'exportation de produits aquatiques dont 17 venues du Vietnam.Selon l'Association vietnamienne des exportateurs et producteurs de produits aquatiques (VASEP), cette activité s'inscrit dans le cadre du "Programme national de promotion du commerce 2023", pour aider les petites et moyennes entreprises vietnamiennes à accéder et se développer dans l'un des marchés les plus exigeants du monde.Des produits typiques du Vietnam tels que le pangasius, les crevettes et les fruits de mer sont présents à la foire, faisant bonne impression pour des partenaires internationaux.L'ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies, a déclaré que les exportations de produits aquatiques vietnamiens avaient une position sur le marché exigeant comme l'Amérique du Nord. Les perspectives des exportations vers le marché américain sont très prometteuses.Selon Nguyen Thi Thu Sac, présidente de la VASEP, les entreprises vietnamiennes participant à la foire de cette année espèrent promouvoir leurs produits et leur marque après la période affectée par la pandémie de COVID-19.Les États-Unis sont le premier marché d'exportation des produits aquatiques vietnamiens. En 2022, ce marché a apporté 2,1 milliards de dollars, soit 20% de la valeur totale des exportations de produits aquatiques du Vietnam. Les produits à base de crevettes et de pangasius ont atteint 4,3 milliards de dollars, dont le pangasius représentait 2,44 milliards. Par rapport à 2021, les exportations de crevettes et de pangasius ont augmenté respectivement de 11% et 51%. -VNA