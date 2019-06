Hanoi, 26 juin (VNA) - Le Vietnam envisage d'exporter son premier lot de produits laitiers vers la Chine en octobre 2019, à l'occasion de la visite du ministre chinois de l'Agriculture au Vietnam.

Le Vietnam exportera son premier lot de lait en Chine en octobre. Photo d’illustration

Selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, début août, le Vietnam fournira une liste d'entreprises sélectionnées pour exporter du lait vers la Chine, répondant aux exigences de ce pays.



Non seulement les produits laitiers, la Chine est en train également de mener des enquêtes directes pour accélérer les procédures d’importation de fruits et produits aquatiques du Vietnam.



En ce moment, des unités chinoises que sont le Département général des douanes, les douanes de Nanning-Guangxi, celles de Kunkou, Kunming-Yunnan; les organes compétents des provinces frontalières de la Chine; l’ambassade de Chine au Vietnam mènent des enquêtes dans certaines provinces du Sud.



Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a travaillé avec les organes concernés pour préparer la production conformément aux exigences chinoises. Le ministère a demandé aux unités compétentes et localités de mettre l’accent sur le développement de la production et du lien entre les zones matérielles, attribuer des codes aux zones de culture et d’élevage afin de satisfaire aux exigences de qualité et de sécurité alimentaires, et renforcer le développement de la conservation, du traitement et de l'emballage... afin de respecter les réglementations chinoises.



La Chine vient d'annoncer l'exonération de la taxe à l'importation dans le cadre de son accord de libre-échange avec l'ASEAN, avec un taux de base de 0% pour 33 produits aquatiques importés en Chine, y compris homard, crevette tigrée , crevettes marines, morue, palourde, pangasius, thon,…



Outre ces 33 produits aquatiques, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural accélère le processus de négociation de l’exportation vers la Chine de fruits, notamment durian, citron, avocat, pomelo, noix de coco,…



Pour les produits aquatiques, le Vietnam compte actuellement 701 entreprises autorisées à exporter vers la Chine. Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural continue de négocier sur les produits tels palourde tilapia, crabe et thon. - CPV/VNA