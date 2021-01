Cérémonie pour annoncer l'exportation de lots de riz vers Singapour et la Malaisie au début 2021. Photo: VNA

Can Tho (VNA) - Environ 1 600 tonnes de riz parfumé de la société de l’agriculture de hautes technologies Trung An seront exportées vers Singapour et la Malaisie, a annoncé le ministère de l'Agriculture et du Développement rural lors d’un événement tenu 13 janvier à Can Tho.

Plus précisément, 450 tonnes de riz Jasmine 85 seront expédiées à Singapour au prix de 680 dollars la tonne, et 1 150 tonnes de riz parfumé "Huong Lai" seront livrées à la Malaisie au prix de 750 dollars la tonne.

Il s’agit des prix très élevés, a déclaré le directeur général de la société par actions Trung An, Pham Thai Binh, ajoutant que son entreprise se préparait à exporter plus de 2 000 tonnes de riz vers l'Allemagne.

En dépit des difficultés liées à la pandémie de COVID-19, la filière du riz a obtenu des résultats notables en 2020, notamment en valeur. La valeur des exportations a augmenté de plus de 9% sur un an, bien que le volume n'ait pas progressé par rapport à 2019, a-t-il indiqué.

Au début 2021, plusieurs entreprises membres de l'Association des vivres du Vietnam (VFA), dont Trung An, ont signé de nombreux contrats d'exportation, notamment avec des partenaires européens et ceux de pays du Partenariat régional économique global (RCEP) dont le Vietnam est également membre.

La Malaisie et Singapour figurent parmi les 10 plus grands importateurs de riz vietnamien. Il s'agit d'un événement important après la signature du RCEP qui réunit les 10 membres de l’ASEAN, la Chine, le Japon, la République de Corée, l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural soutient toujours les entreprises et les localités dans la construction de chaînes de production pour créer des produits de qualité et sûrs, a déclaré le vice-ministre Le Quoc Doanh.

En 2020, le Vietnam a exporté 6,15 millions de tonnes de riz pour une valeur totale d’environ 3 milliards de dollars, en hausse de 9,3% en valeur, mais une baisse de 3,5% en volume. -VNA