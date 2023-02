La production de denim du Vietnam aura ainsi un énorme potentiel de croissance dans les années à venir. Photo: VGP

Hanoi (VNA) - Après 3 ans d’interruption en raison de l'épidémie de Covid-19, les fabricants de denim vietnamiens et internationaux se réuniront les 1er et 2 mars à Hô Chi Minh-Ville (Sud) lors de l'International Denimsandjeans Exhibition 2023 pour discuter de la chaîne d'approvisionnement du denim et des vêtements de sport.

Selon l'Association du textile et de l'habillement du Vietnam (VITAS), l'un des contenus importants de cette exposition sera les séminaires sur les tendances et les technologies de production de denim dans le monde, telles que technologie de blanchisserie, soutien de l'intelligence artificielle AI pour l'activité créative de l'industrie et la vision du denim jusqu'en 2030.

Des représentants de l'American Cotton Association présenteront le programme U.S. cotton trust protocol, un nouveau système standard pour l'industrie du coton durable, comme une exigence pour les fabricants de coton et de fibres textiles du monde entier lors de l'exportation de produits d'habillement sur le marché américain…



Pour cette 5e édition au Vietnam, l'International Denimsandjeans Exhibition 2023 lancera l'espace "DENIM BAZAAR", pour présenter des produits innovants en denim de marques de mode vietnamiennes, dont du denim recyclé.



Jusqu’à présent, le Vietnam exporte 65 millions de produits en denim chaque année. Le taux d'imposition préférentiel sur le marché de l'UE est actuellement de seulement 4 à 6 % et sera de 0 % ces 2 prochaines années selon les termes de l'Accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA). La production de denim du Vietnam aura ainsi un énorme potentiel de croissance dans les années à venir.



L'industrie vietnamienne du denim évolue vers des processus de production durables. C'est aussi un avantage pour cette industrie d'exporter vers l'Europe alors que le marché fixe des règles strictes en matière de green washing.



Par conséquent, l'International Denimsandjeans Exhibition 2023 est également l'occasion pour les fabricants de denim vietnamiens de démontrer aux acheteurs mondiaux leur capacité à répondre aux exigences de plus en plus strictes des services d'approvisionnement en denim et de production durable.



L'exposition présentera également l'application conviviale de vêtements en denim grâce au programme YOGIM.



Selon la secrétaire générale adjointe de la VITAS, Nguyên Thi Tuyêt Mai, un signal positif pour l'industrie textile en ce moment est le soutien du gouvernement au programme cible de promotion nationale.



Plus précisément, la VITAS a construit un projet pour soutenir les entreprises lors des foires internationales aux États-Unis, en Allemagne et en Australie, en finançant des stands jusqu'à 5.000 dollars chacun, a-t-elle fait savoir. -CPV/VNA