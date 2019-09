Hanoi (VNA) – Le Vietnam a exporté en août 47.000 tonnes de noix de cajou pour 322 millions de dollars, a fait savoir l’Autorité de transformation et de développement des marchés agro-alimentaires du ministère de l’Agriculture et du développement rural.

Les noix de cajou vietnamiennes sont exportées vers 27 pays et territoires, notamment les États-Unis, la Chine et les Pays-Bas. Photo: VNA

Entre janvier et août, le pays a expédié 287.000 tonnes pour 2,1 milliards de dollars, soit une hausse de 18,8% en volume mais une baisse de 7,3% en valeur par rapport à l’an dernier à la même période, a-t-elle indiqué.Entre-temps, les Etats-Unis, la Chine et les Pays-Bas étaient les plus grands marchés de la noix de cajou vietnamienne, représentant respectivement 32,7%, 15% et 9,6% de la valeur des exportations de noix de cajou.Le Vietnam reste le premier exportateur mondial de noix de cajou en dix ans consécutifs. Le pays a transformé 391.000 tonnes de noix de cajou et a réalisé un chiffre d’affaire à l’export de plus de 3,5 milliards de dollars en 2018, selon le président de l’Association des producteurs de noix de cajou du Vietnam (Vinacas), Pham Van Công.Le pays importe chaque année environ un milliard de dollars de noix de cajou brute. Les importations durant les huit premiers mois de cette année ont atteint 1,15 millions de tonnes de noix de cajou brute pour 1,51 milliard de dollars. - VNA