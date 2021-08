La Banque commerciale par actions Saigon-Hanoi (SHB) vient de recevoir trois prix internationaux prestigieux décernés par le magazine The Asian Banking and Finance (ABF).

Un webinaire sur la promotion de la consommation de fruits du dragon du Vietnam sur les marchés indien et pakistanais a eu lieu le 5 août.

Chaque saison a ses fruits et chaque région a ses fruits de saison… Au Vietnam, et plus particulièrement dans ses régions septentrionales, l’été est la saison des longanes.