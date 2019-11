Hanoi (VNA) - Le ministère de l’Industrie et du Commerce enverra 1er au 6 décembre une délégation en Egypte pour étudier les investissements dans la logistique et promouvoir le commerce dans la deuxième plus grande économie d’Afrique.

Au port SSIT dans la province de Ba Ria-Vung Tau. Photo: VNA

L’Egypte est la plus grande économie d’Afrique du Nord et la deuxième d’Afrique, tandis que le Vietnam est le plus grand exportateur mondial de poivre noir et de noix de cajou. Le pays de l’Asie du Sud-Est se classe également au deuxième rang mondial pour l’exportation de riz et de café.Selon le ministère de l’Industrie et du Commerce, l’Egypte était ces dernières années le deuxième marché d’exportation du Vietnam en Afrique, après l’Afrique du Sud.Le ministère envisage d’organiser un séminaire sur les investissements logistiques et la promotion du commerce dans la ville égyptienne d’Alexandrie, ainsi que des séances de travail avec la Chambre de commerce et d’industrie au Caire, ainsi qu’avec certaines grandes entreprises et associations égyptiennes.Ce voyage fournira une excellente opportunité aux entreprises vietnamiennes pour rechercher des partenaires et d’élargir les possibilités de coopération avec leurs partenaires égyptiens, a-t-il indiqué. – VNA