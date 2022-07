La porte-parole du ministère des Affaires étrangères Le Thi Thu Hang. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - La position du Vietnam face à la conduite par Taïwan (Chine) des tirs à balles réelles dans les eaux autour de Ba Binh dans l'archipel de Truong Sa (Spratleys) du Vietnam est claire, cohérente et confirmée au fil des ans, a souligné la porte-parole du ministère des Affaires étrangères Le Thi Thu Hang.

En répondant à la question d'un journaliste sur la réaction du Vietnam à la conduite par Taïwan d'un exercice de tirs à balles réelles à Ba Binh, dans l'archipel vietnamien de Truong Sa (Spratleys) du 28 au 29 juin. Le Thi Thu Hang a déclaré :

Il s'agit d'une grave violation de la souveraineté territoriale du Vietnam sur l'archipel de Truong Sa, menaçant la paix, la stabilité, la sûreté et la sécurité maritime et provoquant des tensions et compliquant la situation en Mer Orientale.

Le Vietnam s'oppose résolument et demande à Taïwan d'annuler les activités illégales ci-dessus et de ne pas répéter des violations similaires, a déclaré la porte-parole Le Thi Thu Hang. -VNA