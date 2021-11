New York (VNA) - Le Vietnam a souligné vendredi 12 novembre devant le Conseil de sécurité de l’ONU la nécessité d’une approche globale pour les pays de la région du Sahel afin de s’attaquer aux causes profondes du terrorisme.

La ministre-conseillère Nguyên Phuong Trà, cheffe adjointe de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU. Photo : VNA



Lors de la réunion du Conseil de sécurité sur les activités de la Force conjointe du G5 Sahel (FC-G5S) qui comprend le Burkina Faso, le Tchad, le Mali, la Mauritanie et le Niger, la ministre conseillère Nguyên Phuong Trà, cheffe adjointe de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU, a appelé les parties concernées à redoubler d’efforts et à rester unies pour lutter contre le terrorisme.

Elle a partagé la préoccupation commune concernant la sécurité, le développement et les défis humanitaires dans la région du Sahel, et a exhorté toutes les parties prenantes régionales, en particulier celles du Mali et du Niger, à faire preuve de la plus grande retenue et à promouvoir l’harmonie nationale par le dialogue et la consultation.

La représentante vietnamienne a souligné la nécessité d’offrir un soutien approprié en ressources afin que la Force conjointe du G5 Sahel puisse accomplir les tâches qui lui sont assignées.

Les rapporteurs présents à l’événement ont appelé à fournir une aide financière durable et à long terme à la FC-G5S. Plusieurs opinions ont exprimé leur soutien à la création d’un bureau d’appui des Nations unies pour la FC-G5S afin de lutter contre le terrorisme.

Les États membres du Conseil de sécurité ont appelé à une application sérieuse des droits de l’homme et du droit international humanitaire, y compris la protection des civils, en particulier des femmes et des enfants. Ils ont pris note de la proposition du Secrétaire général de l’ONU concernant le lancement d’un mécanisme de soutien à la FC-G5S. – VNA