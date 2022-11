Hanoi (VNA) – Le Vietnam a exhorté les économies membres du Partenariat économique global régional (RCEP) à continuer à renforcer la confiance et la coopération, et à mettre pleinement et efficacement en œuvre les accords et engagements.

Le vice-Premier ministre Lê Van Thành s’exprime dans un discours préenregistré au forum à Shanghai, en Chine. Photo: VNA

Ces remarques ont été faites par le vice-Premier ministre Lê Van Thành dans un discours préenregistré au Forum de haut niveau intitulé "RCEP Spurs Higher-level Opening up" ouvert samedi 5 novembre dans le cadre de la Foire internationale des importations de Chine (CIIE) à Shanghai, en Chine.



Il a proposé au RCEP de promouvoir des domaines tels que la connectivité des infrastructures, la transformation numérique, les énergies propres, l’économie circulaire en association avec des objectifs et des orientations pour un développement durable, équilibré, inclusif et transparent.



