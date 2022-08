Phnom Penh (VNA) - Le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, a proposé mardi 2 août à l’ASEAN de promouvoir le rôle de zone exempte d’armes nucléaires en Asie du Sud-Est (SEANWFZ) lors d’une réunion de la Commission du traité sur la SEANWFZ à Phnom Penh, au Cambodge.

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Bui Thanh Son avec ses homologues de l’ASEAN lors de la réunion de la Commission du traité sur la SEANWFZ à Phnom Penh, au Cambodge. Photo : VNA

La réunion était la première activité de la 55e réunion des ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN (AMM-55) et des réunions connexes.Le chef de la diplomatie vietnamienne a également souligné les valeurs du traité compte tenu des incertitudes actuelles, affirmant que l’ASEAN devrait contribuer davantage aux efforts internationaux pour garantir la sécurité et la sûreté nucléaires. Il a également appelé à des efforts pour rechercher des solutions à la signature du protocole à la SEANWFZ.Les pays participants se sont engagés à accélérer la mise en œuvre du traité, ont reconnu les réalisations dans la mise en œuvre du Plan d’action (POA) pour renforcer la mise en œuvre de la SEANWFZ et ont convenu de prolonger le plan pour 2022-2026.Ils se sont félicités de la coopération entre le Réseau des organismes de réglementation de l’énergie atomique de l’ASEAN (ASEANTOM) et l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) dans la recherche et l’application de la technologie nucléaire à des fins civiles.Les délégués ont également convenu de renforcer les consultations et exhortent les pays dotés d’armes nucléaires à signer le protocole à la SEANWFZ. – VNA