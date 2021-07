Hanoï, 16 juillet (VNA) - Le Vietnam a appelé le Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC) à favoriser la coopération dans la fourniture de vaccins anti-COVID-19, en profitant d'une région qui abrite de nombreux centres de production de premier plan de ces médicaments.

Le président Nguyen Xuan Phuc à une réunion informelle virtuelle des dirigeants de l'APEC sur la confrontation au COVID-19 et la reprise économique. Photo : VNA



Tirer parti des nouvelles technologies et accélérer la transformation numérique créent une base importante qui contribue au développement durable, a-t-il souligné. Participant à une réunion informelle virtuelle des dirigeants de l' APEC sur la confrontation au COVID-19 et la reprise économique, à l'invitation de la Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern, le président du Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, a souligné que la lutte contre la pandémie depuis plus d'un an montre l'importance du consensus de la communauté et des économies membres du Forum dans la mise en œuvre de mesures anti-épidémiques d'une manière globale, scientifique, multilatérale et inclusive.Il a souligné que la reprise économique dépend principalement d'un accès rapide et équitable à la fourniture de vaccins de qualité, à des prix raisonnables, et de campagnes de vaccination efficaces.Tirer parti des nouvelles technologies et accélérer la transformation numérique créent une base importante qui contribue au développement durable, a-t-il souligné.

Le président Nguyen Xuan Phuc. Photo : VNA



Le Forum pourrait également établir un manuel sur le maintien des chaînes d'approvisionnement dans les situations d'urgence pour garantir les artères de l'économie, a-t-il suggéré. Afin que « personne ne soit laissé pour compte », le président Nguyen Xuan Phuc a appelé l'APEC à mettre en œuvre rapidement des programmes de coopération pour aider les groupes vulnérables à surmonter la crise actuelle ; améliorer la résilience et l'adaptabilité des entreprises, en particulier les micro, petites et moyennes (MPME) ; stimuler la formation des travailleurs et réduire les écarts numériques entre les villes et les zones rurales.En outre, il a proposé que l'APEC encourage la coopération régionale dans le transfert de technologie et l'amélioration de la capacité de développement et de production de vaccins, tout en envisageant l'établissement d'un accord provisoire pour rapporter le droit de la propriété intelectuelle pour ces médicaments.Le Forum pourrait également établir un manuel sur le maintien des chaînes d'approvisionnement dans les situations d'urgence pour garantir les artères de l'économie, a-t-il suggéré.

Lors de l'événement, le président Nguyen Xuan Phuc a également présenté les mesures prises par le Vietnam pour atteindre le double objectif de contrôler la pandémie et de maintenir la croissance économique.



Après avoir remercié la communauté internationale pour le soutien apporté à ce processus, il a réitéré son engagement à continuer de se coordonner étroitement avec les autres économies membres pour un avenir meilleur pour tous.



Au cours de la réunion, les dirigeants des économies membres de l'APEC ont convenu de l'importance de la coopération et des mesures multilatérales pour surmonter conjointement la crise sanitaire et promouvoir une reprise économique créative, durable, inclusive et sûre.



En ce sens, ils ont préconisé le partage des vaccins entre les économies membres et ont appelé à la promotion du transfert de technologie et au renforcement du système de santé pour répondre à la crise actuelle et à d'autres à l'avenir.



Ils ont également exprimé des votes pour promouvoir des politiques macroéconomiques, en faveur des femmes et des MPME, et en réponse au changement climatique, afin de créer plus d'emplois, d'améliorer la productivité de l'économie et de stimuler l'innovation, facilitant ainsi la reprise économique.



En outre, ils se sont engagés à accélérer la transformation numérique et à réduire les écarts numériques, notamment en augmentant les compétences numériques des travailleurs pour participer au nouveau marché du travail.



D'autre part, ils ont accepté de faciliter les échanges de biens et de services, d’assurer les chaînes d'approvisionnement, de soutenir la distribution de vaccins et de rouvrir les frontières pour le transit conformément aux mesures sanitaires.



À l'issue de la réunion, les dirigeants de l'APEC ont approuvé la Déclaration conjointe sur la sortie de la crise sanitaire du COVID-19 et la relance de l'économie.- VNA