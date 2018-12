Hanoi (VNA) – Le ministère vietnamien de la Sécurité publique et le ministère singapourien des Affaires intérieures ont signé un document portant sur la reconduction de l’accord de coopération bilatérale dans le domaine de la prévention et du contrôle de la criminalité transfrontalière.

Le ministre vietnamien de la Sécurité publique (droite) Tô Lâm et le ministre des Affaires intérieures et le ministre des Lois de Singapour, K. Shanmugam. Photo : VNA

La signature a eu lieu après des discussions entre le ministre vietnamien de la Sécurité publique, Tô Lâm, et le ministre des Affaires intérieures et ministre des Lois de Singapour, K. Shanmugam, jeudi 6 décembre à Hanoi.Lors de leur entretien, Tô Lâm a déclaré qu’après la signature de l’accord en 2006 et sa reconduction en 2012, la coopération entre les deux ministères avait enregistré des avancées positives dans divers domaines tels que les échanges de délégations de haut niveau, l’application de la loi, la prévention des incendies et les opérations de recherche et sauvetage.Cela a contribué à renforcer la confiance politique mutuelle et à approfondir le partenariat stratégique entre les deux pays établi en 2013, a déclaré le ministre vietnamien de la Sécurité publique.La coopération efficace entre le ministère vietnamien de la Sécurité publique et les organismes compétents de Singapour a, dans le passé, contribué activement à la coopération en matière de défense et de sécurité, un pilier important des relations bilatérales, a-t-il ajouté.Les deux ministères ont intensifié leurs échanges d’informations en matière de prévention du terrorisme, de lutte contre les armes chimiques, biologiques, nucléaires et radioactives, ainsi que contre les risques de cyberattaque, a-t-il indiqué, ajoutant qu’il s’agissait d’une prémisse importante pour la coopération entre les deux gouvernements et en particulier les deux ministères dans l’avenir.Il a indiqué que le Vietnam va organiser la 39e Conférence de la police de l’ASEAN (ASEANPOL - 39) en 2019, son ministère espérant que Singapour va soutenir l’événement afin de renforcer le rôle central de l’ASEAN en général et le pilier de coopération sécurité-politique en particulier.En 2020, le Vietnam va assumer le rôle de président de l’ASEAN et organiser un certain nombre d’événements pertinents, a déclaré Tô Lâm. Il a proposé aux deux parties de renforcer les échanges d’informations dans les domaines de préoccupations communes telles que le terrorisme, la criminalité économique, les criminels recherchés, la cybersécurité et d’autres problèmes de sécurité non traditionnels.Il a demandé aux deux parties de renforcer leur coopération en matière de formation et d’assurance de la cybersécurité, ainsi que de partager les informations pertinentes sur la criminalité pour assurer la sécurité des activités commerciales et d’investissement ainsi que des citoyens vivant, étudiant, travaillant et voyageant dans leurs pays respectifs.Le ministre vietnamien a également recommandé de maintenir l’organisation de la conférence bilatérale d’Interpol et de promouvoir le partage d’expériences en matière d’application de la loi relative à la prévention des incendies et des explosions.Il a saisi cette occasion pour remercier K. Shanmugam et les responsables du ministère singapourien des Affaires intérieures de s’être activement associés au ministère vietnamien de la Sécurité publique pour traiter les affaires graves liées à la fraude économique et à la traite des êtres humains.K. Shanmugam a estimé que la coopération bilatérale verrait de nouveaux développements et contribuerait à assurer la sécurité et l’ordre dans les pays respectifs ainsi que la paix et la stabilité régionales.Il s’est engagé à faire tout son possible pour porter l’amitié et la coopération bilatérales à un niveau supérieur.Le même jour, Phan Dinh Trac, chef de la Commission des affaires intérieures du Comité central du Parti communiste du Vietnam, et vice-président du Comité central de pilotage de la lutte contre la corruption, a reçu le ministre K. Shanmugam. – VNA