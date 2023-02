Hanoi (VNA) – Le Parti communiste du Vietnam (PCV) et le Mouvement de la gauche unie (MIU) de la République dominicaine ont convenu d’améliorer l’efficacité des échanges de délégations, de l’information sur la situation de chaque Parti et chaque pays, et de se coordonner dans les forums multilatéraux régionaux et internationaux des partis politiques, a-t-on appris d’un accord de coopération d’ici 2028 signé dimanche 26 février à Hanoi,

Le chef de la Commission centrale des relations extérieures du PCV, Lê Hoài Trung (à droite) et le secrétaire général du MIU et ministre dominicain des Politiques d’intégration régionale, Miguel Mejía signent l’accord de coopération. Photo: VNA



Au nom des deux Partis, le membre du Comité central du PCV, chef de la Commission centrale des relations extérieures du PCV, Lê Hoài Trung, et le secrétaire général du MIU et ministre dominicain des Politiques d’intégration régionale, Miguel Mejía ont signé ce document qui contribue à approfondir davantage les relations entre les deux pays.



Dans la matinée du même jour, par procuration de la présidente par intérim, Vo Thi Anh Xuân, Lê Hoài Trung a remis l'Ordre de l'amitié du Vietnam à Miguel Mejia en reconnaissance de ses contributions au renforcement des relations d'amitié et de coopération entre les deux Partis, les deux Etats et les deux peuples vietnamiens et dominicains. Les deux Partis ont également décidé de déployer de manière flexible la coopération dans la formation du personnel en fonction des besoins et des capacités des deux parties ; de créer les conditions permettant aux entreprises des deux pays d'élargir la coopération économique, commerciale et d'investissement.