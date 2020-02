Lors de la réunion (Photo: VNA)



Hanoi, 17 février (VNA) - La première réunion du sous-comité des affaires politiques du comité mixte dans le cadre de l'accord-cadre global de partenariat et de coopération (APC) UE-Vietnam s'est tenue à Hanoi le 17 février.Le vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères, To Anh Dung, et la directrice générale adjointe pour l'Asie et le Pacifique du Service européen pour l'action extérieure (SEAE), Paola Pampaloni, ont coprésidé l'événement, qui a eu lieu après la ratification par le Parlement européen de l'accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA). et l'accord UE-Vietnam sur la protection des investissements (EVIPA) le 12 février.Les deux chefs de délégation se sont réjouis de l'évolution active des relations entre le Vietnam et l'UE au cours des trois dernières décennies, avec la réalisation des résultats de la première réunion du comité mixte à Hanoi en mai dernier, et ont exprimé leur espoir d'une coopération globale approfondie.To Anh Dung a suggéré que les deux parties renforcent les échanges de délégations à tous les niveaux et joignent leurs mains pour organiser les activités célébrant le 30e anniversaire des relations diplomatiques.Il a également appelé à la mise en œuvre rapide de l'EVFTA et de l'EVIPA, et a appelé l'UE à retirer l'avertissement «carton jaune» sur la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN).Les deux parties ont également discuté des priorités et des mesures spécifiques visant à promouvoir la coopération entre le Vietnam et l'UE dans tous les domaines, ainsi que des questions régionales et internationales d'intérêt commun.Concernant la question de la mer Orientale, ils ont souligné que les différends doivent être traités par des mesures pacifiques, conformément au droit international, en particulier la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (UNCLOS).Ils ont soutenu le maintien de la sécurité et de la sûreté de la navigation et de l’aviation, ainsi que le respect du droit en mer Orientale, et ont souligné le rôle croissant de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) dans le maintien de la paix et de la stabilité régionales.Le Vietnam a salué le rôle de l'UE dans les efforts visant à améliorer l'efficacité de la gouvernance mondiale et de la connectivité régionale.Pendant ce temps, l'UE appréciait hautement les réalisations socio-économiques du Vietnam ainsi que sa position dans la région, espérait une coordination accrue pour renforcer les relations ASEAN-UE et UE-Vietnam, et a convenu de renforcer la collaboration sur les questions mondiales, contribuant ainsi à la paix, à la paix et au développement dans la région et dans le monde en général. -VNA