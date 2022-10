Rome (VNA) – Une délégation du ministère vietnamien de la Justice conduite par son vice-ministre Phan Chi Hieu a effectué une visite de travail en Italie du 19 au 21 octobre.

La délégation vietnamienne travaille avec le Conseil supérieur de la magistrature. Photo: VNA

Lors d'une séance de travail avec le ministère italien de la Justice, les deux parties ont fait le point sur leur coopération judiciaire et juridique, d'autant plus que les deux ministères ont signé un protocole d'accord le 27 octobre 2016.Pour réaliser ce document, le ministère vietnamien de la Justice a élaboré un projet de programme de coopération bilatérale pour la période 2023-2024, avec des plans de coopération spécifiques et complets, axés sur les activités judiciaires et juridiques, la gestion des professions judiciaires et la formation du personnel.Le chef du Département des affaires judiciaires Nicola Russo s'est engagé à intensifier le programme de coopération bilatérale pour la période 2023-2024.Les deux parties ont participé à un atelier sur l'expérience et le rôle du ministère de la Justice dans la gestion des professions judiciaires.La délégation vietnamienne a également tenu des séances de travail avec le Conseil Supérieur de la Magistrature, le Conseil National des Notaires, la Chambre Internationale d'Arbitrage, l'Université La Sapienza de Rome et l'Ambassade du Vietnam en Italie.Phan Chi Hieu a exprimé sa conviction que les résultats de la visite contribueront à approfondir les liens entre les deux ministères de la justice ainsi que la coopération judiciaire entre les deux nations.- VNA