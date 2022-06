Panorama de la réunion. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – La 7e réunion du Comité mixte sur la coopération économique entre le Vietnam et l’Italie a eu lieu le 7 juin à l’après-midi à Hanoï.



La réunion a été organisée par le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce et le ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale. Elle a été coprésidée par Dang Hoang An, vice-ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce, et Manlio di Stefano, vice-ministre italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale.



Les deux parties ont évalué leur coopération dans de nombreux secteurs, dont l’énergie, l’agriculture, le textile-habillement, les transports, le tourisme. Elles ont également discuté des orientations futures pour développer la coopération économique bilatérale.



La prochaine réunion du Comité mixte sera organisée en Italie en 2023 à l’occasion du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l’Italie. -VNA