Rome (VNA) – Le ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce, Trân Tuân Anh, a travaillé jeudi 20 juin à Rome avec le vice-ministre italien du Développement économique, Andrea Cioffi, pour promouvoir la coopération économique et commerciale entre les deux pays.

Le ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce, Trân Tuân Anh (à gauche, assis) et le vice-ministre italien du Développement économique, Andrea Cioffi, signent le protocole d’accord sur la coopération énergétique bilatérale. Photo : VNA

Le ministre Trân Tuân Anh a rappelé les bons résultats obtenus par les deux pays lors de la visite au Vietnam au début de ce mois-ci du Premier ministre italien Giuseppe Conté.Ces résultats serviront de base aux ministères concernés, y compris le ministère de l’Industrie et du Commerce, pour continuer à mettre en œuvre des activités visant à renforcer davantage les relations économiques et commerciales entre les deux pays.Il a estimé que l’Accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Vietnam (EVFTA) et l’Accord de protection des investissements entre l’Union européenne et le Vietnam (EVIPA) seraient bénéfiques aux relations bilatérales.Lors de la réunion, le ministre Trân Tuân Anh et le vice-ministre Andrea Cioffi ont signé un protocole d’accord entre le ministère de l’Industrie et du Commerce du Vietnam et le ministère italien du Développement économique sur la coopération dans le secteur de l’énergie.Dans l’après-midi du même jour, le ministre Trân Tuân Anh a eu une séance de travail avec la Confédération générale de l’industrie italienne (Confidustria) afin de promouvoir la coopération économique et commerciale bilatérale.En 2017, le Vietnam a exporté des biens vers l’Union européenne d’une valeur estimée à 38,3 millards de dollars, soit un bond de 12,8%, et a importé 12 milliards de dollars de biens européens, soit une hausse de 7,7%.Entre-temps, le Vietnam a accueilli sur son sol 1,835 milliards de dollars de capitaux engagés par près d’un millier d’entreprises des pays membres de l’Union eurpéenne, selon le Livre blanc 2018 d’EuroCham. – VNA