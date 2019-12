Hanoi (VNA) - Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh et la ministre indonésienne des Affaires étrangères Retno Marsudi ont convenu de renforcer la coopération tous azimuts entre les deux pays dans les temps à venir lors de leur entretien, lundi 23 décembre à Hanoi.

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh et la ministre indonésienne des Affaires étrangères Retno Marsudi, le 23 décembre à Hanoi. Photo : VNA

Les deux ministres des Affaires étrangères se sont félicités de l’amitié traditionnelle et du solide partenariat stratégique entre les deux pays durant ces dernières années, en particulier la coopération économique a prospéré avec un commerce bilatéral estimé à 9,6 milliards de dollars en 2019.Alors que les deux nations célèbreront le 65e anniversaire de leurs relations diplomatiques bilatérales en 2020, Pham Binh Minh et Retno Marsudi ont convenu d’organiser des activités de célébration afin de sensibiliser le public aux solides relations bilatérales.En outre, les deux parties oeuvreront pour renforcer les mécanismes de coopération bilatéraux, y compris la 4e réunion du Comité de coopération Vietnam - Indonésie et la 8e réunion du Comité mixte de coopération économique, scientifique et technologique, ainsi que pour accélérer la mise en œuvre du Plan d’action sur le partenariat stratégique 2019-2023.Discutant des questions régionales et internationales d’intérêt commun, les deux ministres ont souligné la coopération Vietnam-Indonésie, affirmant qu’elle joue un rôle important dans le développement de chaque nation tout en contribuant à la paix et à la stabilité régionales.Ils ont déclaré qu’il est crucial de maintenir le rôle central de l’ASEAN, en particulier lorsque le Vietnam assumera son rôle de président de l’ASEAN et de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies en 2020.L’Indonésie affirme son soutien aux initiatives du Vietnam pendant l’Année de la présidence de l’ASEAN 2020 sur le thème «Cohésif et réactif».Les deux parties sont parvenues à un consensus sur la promotion de la Vision de l’ASEAN sur la région Indo-Pacifique (AOIP), qui a été approuvée lors du 34e Sommet de l’ASEAN en Thaïlande en juin, le qualifiant d’une base importante pour le bloc afin de renforcer la collaboration avec des partenaires étrangers dans les temps à venir.Les deux ministres ont également fait part de leurs préoccupations concernant les récentes évolutions en Mer Orientale et ont condamné les activités qui violent les droits légitimes des pays côtiers et entravent les activités économiques normales et durables, affirmant qu’elles compromettent gravement la paix, la stabilité et la sécurité régionales, vont à l’encontre de l’esprit de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et affectent l’environnement favorable aux négociations sur le Code de conduite (COC).Ils ont convenu que le Vietnam, l’Indonésie et les autres États membres de l’ASEAN s’emploient à maintenir leur voix commune et le rôle central de l’ASEAN pour régler les différends sur la base du respect du droit international, y compris les Conventions des Nations unies sur le droit de la mer de 1982.En outre, les deux ministres ont convenu de poursuivre une coordination étroite dans le cadre des Nations unies, en particulier du Conseil de sécurité des Nations unies en 2020.L’Indonésie s’engage à aider le Vietnam à remplir avec succès son rôle de président du Conseil de sécurité des Nations unies en janvier 2020, et salue l’initiative de ce dernier d’organiser un débat ouvert sur le 75e anniversaire de la Charte des Nations unies, et un séminaire pour présenter un rapport sur la coopération ONU-ASEAN dans le maintien de la paix et de la sécurité dans la région et le monde. - VNA