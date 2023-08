Jakarta (VNA) - Le ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên, a rencontré le ministre indonésien du Commerce, Zulkifli Hasan, pour discuter des mesures visant à promouvoir la coopération économique et commerciale bilatérale.

Le ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên (gauche) et le ministre indonésien du Commerce, Zulkifli Hasan. Photo : VNA Le ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên (gauche) et le ministre indonésien du Commerce, Zulkifli Hasan. Photo : VNA

La rencontre a eu lieu le 19 août en marge de la 55e réunion des ministres de l’Économie de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (AEM 55), qui se tient du 17 au 22 août dans la ville indonésienne de Semarang.

Lors de la réunion, Zulkifli Hassan a déclaré que l’Indonésie considère toujours le Vietnam comme l’un des partenaires économiques et commerciaux importants en Asie du Sud-Est.

Afin que les relations commerciales entre les deux pays continuent de se développer, il a suggéré que le Vietnam reprenne les activités d’échange de délégations, en particulier les mécanismes de coopération et les forums réguliers entre les deux ministères, qui ont été interrompus par le Covid-19.

Le Vietnam et l’Indonésie ont encore beaucoup de potentiel de coopération, en particulier dans les secteurs de la pêche et des voitures électriques, a-t-il noté.

Apprenant qu’une entreprise vietnamienne a ouvert une usine de voitures électriques aux États-Unis, avec son potentiel et ses atouts disponibles, l’Indonésie appelle les entreprises vietnamiennes à investir et à coopérer avec leurs homologues indonésiens pour développer cette industrie dans l’archipel.

Pour sa part, Nguyên Hông Diên a salué la proposition de Zulkifli Hasan de reprendre les mécanismes de coopération, décrivant cette activité comme nécessaire pour que les deux parties puissent mettre à jour la coopération et résoudre les problèmes qui se posent.

Déclarant que son pays est disposé à coopérer avec la partie indonésienne pour développer les domaines susmentionnés, il a demandé à l’hôte de mobiliser les entreprises de produits aquatiques indonésiennes pour participer à des foires et à des événements de promotion commerciale au Vietnam afin de connecter les communautés d’affaires.

Concernant la coopération dans l’industrie de la voiture électrique, il a estimé que l’Indonésie dispose d’abondantes ressources en nickel, tandis que le Vietnam est l’un des pays disposant des plus grandes ressources en terres rares au monde. Sur la base des potentiels disponibles de chaque pays, les deux peuvent travailler ensemble pour développer cette industrie dans la région dans un avenir proche.

Nguyên Hông Diên a proposé que Zulkifli Hasan et le ministère indonésien du Commerce créent des conditions favorables pour que le Vietnam importe de manière stable du charbon et de l’huile de palme brute afin d’assurer la sécurité énergétique et la stabilité de l’industrie manufacturière nationale.

Il a également suggéré que le ministère indonésien du Commerce envisage de mettre fin à l’application de mesures protectionnistes et de barrières commerciales pour les exportations vietnamiennes, soulignant que son pays traite équitablement et crée toutes les conditions favorables pour que les entreprises indonésiennes puissent faire des affaires sur son territoire.

Zulkifli Hasan a déclaré que la partie indonésienne examinera les propositions précédentes du Vietnam.

Le ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce (droite) et le président de la Chambre de commerce et d’industrie indonésienne (KADIN) et chef du Conseil consultatif des entreprises de l’ASEAN (ASEAN-BAC) Arsjad Rasjid. Photo : VNA

Plus tôt, Nguyên Hông Diên a rencontré le président de la Chambre de commerce et d’industrie indonésienne (KADIN) et chef du Conseil consultatif des entreprises de l’ASEAN (ASEAN-BAC) Arsjad Rasjid.

Le ministre vietnamien a suggéré que KADIN continue à aider les entreprises des deux pays à accéder et à faire des affaires sur les marchés de l’autre, et à participer aux programmes de promotion commerciale dans les deux pays.

Il a proposé à KADIN de travailler en étroite collaboration avec le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce pour avoir des activités de soutien aux entreprises plus efficaces et plus substantielles à l’avenir. – VNA