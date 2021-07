Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) - The Economic Times a cité les paroles de l'ambassadeur indien au Vietnam Pranay Verma lors d'un webinaire organisé par la Chambre de commerce et d'industrie de l'Inde (PHDCCI) sur les opportunités de commerce et d'investissement pour l'industrie indienne au Vietnam, selon lesquels le Vietnam et l'Inde deviendraient des puissances économiques régionales dans la période post-pandémie. Le Vietnam et l'Inde sont devenus des partenaires commerciaux mondiaux.

L'ambassadeur indien a abordé des défis auxquels le Vietnam est confronté comme les perturbations de la production, de la chaîne d'approvisionnement, de la logistique ainsi que de nouvelles opportunités se présentant dans les domaines de la technologie, du commerce, des relations commerciales, la diversification des partenaires.

Il a souligné que l'Inde et le Vietnam devraient profiter mutuellement de leur puissance économique et de leurs chaînes de valeur mondiales. Il a déclaré qu'il était nécessaire de considérer le marché intérieur, en particulier en Inde, qui peut offrir des opportunités de croissance au Vietnam notamment dans l’électronique et le paiement électronique qui aideront à la croissance commerciale et favoriseront les échanges commerciaux entre entreprises.

Selon l’ambassadeur, la reconnaissance mutuelle des normes et certifications aura un impact positif sur le commerce et l'industrie des machines.

Le conseiller de l'ambassade du Vietnam en Inde, Do Thanh Hai, a assuré que les échanges économiques et commerciaux entre les deux pays se développeraient dans un proche avenir.

Avec leurs positions stratégiques et leur mise en oeuvre de la réforme, les deux pays augmenteront leurs échanges commerciaux et créeront une dynamique pour stimuler l'économie mondiale dans un proche avenir, a-t-il estimé. -VNA