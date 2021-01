Le 13e dialogue sur la politique de défense Vietnam-Inde au niveau des vice-ministres s'est tenu le 12 janvier sous forme de vidéoconférence. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Le vice-ministre vietnamien de la Défense Nguyen Chi Vinh et le secrétaire indien à la Défense Ajay Kumar ont coprésidé le 13e dialogue sur la politique de défense Vietnam-Inde au niveau des vice-ministres, qui s'est tenu le 12 janvier sous forme de vidéoconférence.

Les deux parties se sont déclarées réjouies des résultats de la coopération bilatérale dans la défense qui a été maintenue et intensifiée grâce à la mise en œuvre des accords signés par les dirigeants des deux pays et les ministères de la Défense et malgré l’impact de la pandémie de COVID-19.

Ils ont apprécié l'organisation des visioconférences pour mettre en œuvre les plans déjà approuvés et intensifier leur partage d’expériences dans la prévention et la lutte contre le COVID-19, ainsi que pour rechercher des mesures visant à promouvoir la coopération post-pandémique.

Concernant les orientations de coopération dans les prochaines années, les deux parties ont convenu de continuer à mener efficacement des contenus de coopération, en particulier les résultats de l’entretient entre les Premiers ministres le 21 décembre 2020 et la conversation téléphonique entre les deux ministres de la Défense le 27 novembre 2020.

Une fois la pandémie totalement maîtrisée, les deux parties continueront à échanger des délégations à tous les niveaux et à intensifier leurs activités de formation du personnel et de coopération entre les forces armées, la coopération dans l'industrie de la défense, l'opération de maintien de la paix de l'ONU ainsi que la coordination au sein des forums multilatéraux.

Auparavant, le vice-ministre de la Défense Nguyen Chi Vinh et le chargé d'affaires a.i de l'ambassade de l'Inde au Vietnam ont assisté à une cérémonie inaugurale du Centre de la technologie de l'information et des langues étrangères de l'Université des télécommunications. La deuxième phase de ce projet a bénéficié cinq millions de dollars d'aide non remboursable du gouvernement indien. -VNA