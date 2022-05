Conférence de promotion du commerce , de l’investissement et du tourisme, organisée par l'ambassade du Vietnam dans l’État indien du Bengale occidental Photo:congthuong.vn

New Delhi (VNA) – L’ambassade du Vietnam en Inde, en coordination avec les Chambres de commerce et d’industrie du Bengale occidental, a organisé des conférences pour promouvoir davantage les activités commerciales, d’investissement et touristiques de l’Inde au Vietnam.

La conférence à la Chambre de commerce et d’industrie (MCCI, pour Merchants’ Chamber of Commerce & Industry) à Kolkata, capitale de l’État du Bengale occidental, a attiré des représentants de 50 entreprises indiennes et de nombreuses entreprises vietnamiennes, tandis que l’événement à la Chambre de commerce de Calcutta a réuni 40 entreprises.

S’adressant aux événements, l’ambassadeur Pham Sanh Châu a souligné la relation étroite dans l’histoire, la politique, la culture et les échanges populaires entre le Vietnam et l’Inde en général et entre le Vietnam et le Bengale occidental en particulier, notant que les relations bilatérales sont de plus en plus renforcées dans le cinq piliers que sont le politique, la défense et la sécurité, l’économie, la science et la technologie, et l’éducation et la culture.

Le commerce bilatéral est passé à plus de 13 milliards de dollars en 2021 contre 200 millions de dollars en 2000, faisant de l’Inde le 8e partenaire commercial du Vietnam, approchant l’objectif de 15 milliards de dollars fixé par les dirigeants des deux pays.

En ce qui concerne les investissements, jusqu’au 20 mars, l’Inde comptait 317 projets valides d’une valeur supérieure à 1 milliard de dollars au Vietnam, se classant 24e sur les 129 pays et territoires investissant dans la nation de l’Asie du Sud-Est.

Les liens d’investissement entre les deux pays sont susceptibles de faire de nouvelles percées dans les années à venir, en se concentrant sur les secteurs des ports maritimes, de l’énergie, des infrastructures, du pétrole et du gaz et de l’informatique.

Il y a un grand potentiel pour les deux pays pour promouvoir les services touristiques car les deux pays ont des sites touristiques attrayants et des sites historiques et culturels pour les touristes, a noté l’ambassadeur Pham Sanh Châu.

Avec la reprise des vols directs depuis Calcutta à destination de Hanoi et Hô Chi Minh-Ville et l’augmentation de la fréquence des vols directs entre les deux pays, le tourisme devrait se redresser et croître fortement dans les temps à venir, a-t-il déclaré.

Les localités du Bengale occidental et du Vietnam peuvent promouvoir la coopération dans les domaines de l’agriculture, du tourisme, des produits chimiques, de l’informatique, de l’immobilier, de l’énergie solaire, de l’éducation, des produits pharmaceutiques et des soins de santé, a indiqué le diplomate vietnamien.

Des représentants d’entreprises indiennes ont fait savoir qu’ils envisageaient de coopérer avec des partenaires vietnamiens dans certains domaines spécifiques et d’élargir le marché des produits clés du Bengale occidental tels que le thé, les produits pharmaceutiques et les produits à base de fibre de jute.

Ils ont suggéré que l’ambassade du Vietnam en Inde soutienne et facilite l’organisation d’une délégation des entreprises indiennes pour visiter et explorer les opportunités de coopération dans les affaires, l’investissement et le tourisme au Vietnam, et un événement de jumelage interentreprises dans les temps à venir.

L’État du Bengale occidental est riche en ressources naturelles avec une industrie du thé florissante. C’est également le premier producteur de riz et de pommes de terre en Inde. Les principales industries de l’État sont les technologies de l’information, le cuir, le textile, l’agriculture, les métaux, les minéraux et le tourisme. Il abrite la Bourse de Calcutta (CSE), vieille de plus de 100 ans, la deuxième en importance en Inde.

Parallèlement, la Chambre de commerce de Calcutta, fondée en 1830, est la plus ancienne association commerciale et industrielle de l’Inde, regroupant les entreprises versées dans la construction automobile, la fabrication de machines agricole, la production de thé, d’acier, le textile et les technologies de l’information. – VNA