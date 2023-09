Cérémonie de signature du communiqué conjoint sur l'établissement des relations diplomatiques Vietnam-Tonga. Photo : baoquocte.vn

New York (VNA) - Le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son et son homologue tongienne Fekitamoeloa Utoikamanu ont assisté à la signature du communiqué conjoint sur l'établissement des relations diplomatiques Vietnam-Tonga par les deux ambassadeurs et chefs des Missions des deux pays auprès des Nations unies, à New York le 21 septembre (heure locale), dans le cadre du débat général de haut niveau de la 78e session de l’Assemblée générale de l’ONU, à New York, aux États-Unis.Grâce à cette démarche, le Vietnam a jusqu’à présent établi des relations diplomatiques avec 193 pays dans le monde.Le ministre Bui Thanh Son a souligné que l'événement marquait un jalon historique dans les relations entre les deux pays. Il a proposé que dans les temps à venir, les deux parties promeuvent les visites de délégations à tous les niveaux et envisagent la création de mécanismes d'échanges bilatéraux périodiques afin de créer un cadre de coopération à long terme, en particulier dans les domaines à fort potentiel comme l'économie, le commerce et le tourisme.A cette occasion, le ministre vietnamien des Affaires étrangères a invité son homologue tongienne à effectuer une visite officielle au Vietnam.Pour sa part, la ministre Fekitamoeloa Utoikamanu a estimé qu'il existait de riches potentiels de coopération bilatérale. En accord avec les propositions de Bui Thanh Son, elle a émis le souhait que les deux pays intensifient leur coopération dans des domaines d'intérêt commun tels que le tourisme, la réponse au changement climatique et l'aquaculture.Les deux ministres ont convenu de renforcer le soutien mutuel lors des forums multilatéraux et d’œuvrer pour développer les relations entre l'ASEAN et les pays insulaires du Pacifique.Les Tonga sont une nation insulaire du Pacifique située à plus de 5.200 km de la côte ouest de l’Australie. Le royaume des Tonga compte environ 170 îles et îlots et une population de plus de 106.000 habitants (en 2022). Les Tonga fonctionnent sous une monarchie constitutionnelle. -VNA