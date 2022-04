L'ambassadeur du Vietnam en Nouvelle-Zélande, Nguyen Van Trung, et la Haute-commissaire des Îles Cook en Nouvelle-Zélande, Elizabeth Wright-Koteka, lors de la cérémonie de signature d'un communiqué conjoint sur l'établissement de relations diplomatiques entre le Vietnam et les Îles Cook. Photo: VNA

Wellington (VNA) - Le Vietnam et les Îles Cook ont signé mardi 26 avril à Wellington, capitale de la Nouvelle-Zélande, un communiqué conjoint sur l'établissement de relations diplomatiques.

Le communiqué a été signé par l'ambassadeur du Vietnam en Nouvelle-Zélande, Nguyen Van Trung, au nom du gouvernement vietnamien, et la Haute-commissaire des Îles Cook en Nouvelle-Zélande, Elizabeth Wright-Koteka, au nom du gouvernement des Îles Cook.

Les deux parties ont convenu d'établir officiellement des relations diplomatiques au niveau d'ambassadeur à compter de la date de signature du communiqué conjoint et d'appliquer la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques entre les deux pays.

Après la cérémonie de signature, l'ambassadeur Nguyen Van Trung a eu une session de travail avec la Haute-commissaire Elizabeth Wright-Koteka sur les activités susceptibles de renforcer la compréhension mutuelle et de développer la solidarité et l'amitié entre les deux peuples.

Les deux parties ont convenu de renforcer la coopération bilatérale dans des domaines tels que le tourisme, l'agriculture et la pêche, et d'échanger des expériences sur la réponse au changement climatique et au COVID-19. Elles se sont engagées à promouvoir la coordination dans les forums d'Asie-Pacifique ainsi que dans les organes onusiens.

Avec l'établissement des relations diplomatiques avec les îles Cook, le Vietnam entretient désormais des relations diplomatiques avec 190 Etats. Le Vietnam est le 57e pays du monde et le 6e au sein de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) à avoir établi des relations diplomatiques officielles avec cet archipel. -VNA