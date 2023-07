L'ambassadeur des Etats-Unis au Vietnam Marc E. Knapper. Photo : VNA

Panorama de la séance de travail du chef de la Commission des Affaires extérieures du Comité central du PCV Le Hoai Trung et du secrétaire d'État américain Antony Blinken. Photo : VNA

Hanoï, 25 juillet (VNA) - Au cours de la dernière décennie, le Vietnam et les États-Unis ont fait de grands efforts ensemble pour promouvoir la prospérité de leur peuple, a déclaré l'ambassadeur des Etats-Unis au Vietnam Marc E. Knapper aux médias à l'occasion du 10e anniversaire du partenariat intégral entre le Vietnam et les États-Unis (25 juillet 2013-2023).Il a déclaré que le Vietnam et les États-Unis avaient considérablement approfondi leur coopération dans tous les domaines tels que le commerce et l'investissement, les soins de santé, le climat, les échanges interpersonnels et culturels, l'éducation, la défense, la sécurité, l'application de la loi et la technologie scientifique.Les États-Unis espèrent travailler avec le Vietnam pour renforcer la paix et la stabilité dans la région, en garantissant un Indo-Pacifique libre et ouvert en général et une Mer Orientale libre et ouverte en particulier, a-t-il déclaré."Nous partageons avec le Vietnam des valeurs telles que le respect des systèmes politiques de chacun et le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de chacun", a-t-il déclaré, ajoutant que "nous voulons un Vietnam fort, indépendant, prospère et résilient".Concernant la coopération commerciale bilatérale, le diplomate a noté que le commerce entre les deux pays a atteint près de 140 milliards de dollars par an."Bien que vous voyiez des chiffres différents, mais en gros, il a été multiplié par 300, un nombre énorme au cours des 10 dernières années", a-t-il déclaré.Le commerce bilatéral a été multiplié par plus de 300, passant de seulement 450 millions de dollars en 1995, lorsque les deux pays ont normalisé leurs relations, à près de 140 milliards de dollars en 2022, a-t-il précisé, soulignant que le Vietnam est le huitième partenaire commercial et le plus grand exportateur de l'ASEAN des États-Unis.Le Vietnam exporte principalement des machines, des équipements électroniques, des textiles, des chaussures, des fruits de mer, du bois et des produits du bois vers les États-Unis.L'ambassadeur a déclaré que pendant de nombreuses années, les États-Unis étaient le plus grand investisseur au Vietnam et que de nombreuses entreprises américaines s'intéressaient au marché vietnamien. Les États-Unis sont disposés à promouvoir la coopération avec le Vietnam dans les domaines de la demande vietnamienne tels que les infrastructures, le développement de la chaîne d'approvisionnement et l'économie numérique, a déclaré Marc E. Knapper.Les deux parties ont également travaillé en étroite collaboration pour répondre au COVID-19, à la reprise post-pandémique, à la science et la technologie, à l'éducation et à l'environnement, a-t-il noté.Les États-Unis ont fourni 40 millions de doses de vaccins COVID-19 au Vietnam, tout en installant son bureau régional du CDC à Hanoï, a-t-il déclaré.Il a déclaré qu'il y avait plus de 30.000 étudiants vietnamiens aux États-Unis, faisant du Vietnam la cinquième plus grande source d'étudiants étrangers dans le pays. De nombreux projets d'éducation américains ont été couronnés de succès au Vietnam, notamment les programmes de l'Université Fulbright et du Programme de paix (Peace Corps), a-t-il déclaré.Les États-Unis ont également coordonné avec le Vietnam la gestion des conséquences de la guerre, le renforcement de l'application de la loi en mer et la participation aux opérations de maintien de la paix, ainsi que la prévention et le combat criminels, a souligné l'ambassadeur, ajoutant que les deux parties ont travaillé en étroite collaboration dans des forums multilatéraux pour résoudre les problèmes régionaux et internationaux d'intérêt commun, notamment le développement durable et la réponse au changement climatique.Concernant son plan de promotion des relations bilatérales à l'avenir, l'ambassadeur Marc E. Knapper a souligné qu'il continuerait à se concentrer sur la coopération en matière d'éducation avec le Vietnam, en cherchant des moyens d'amener plus d'étudiants vietnamiens aux États-Unis et d'amener plus de jeunes américains au Vietnam.Il a également mentionné la coopération dans les soins de santé, en particulier lorsque de plus en plus d'entreprises américaines manifestent leur intérêt pour la construction de leurs usines au Vietnam.- VNA