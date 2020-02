Le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural Le Quoc Doanh. Photo : VNA

Washington (VNA) - Une délégation du ministère de l'Agriculture et du Développement rural dirigée par son vice-ministre Le Quoc Doanh effectue une tournée de travail aux Etats-Unis du 24 au 29 février. Son but est d’intensifier la coopération et les échanges commerciaux des produits agricoles entre le Vietnam et les Etats-Unis.

Cette mission fait partie du plan d’action pour s’orienter vers la balance commerciale harmonieuse et durable entre les deux pays.

Dans le cadre de cette tournée, la délégation du Vietnam, des importateurs vietnamiens et des entreprises américaines ont assisté à une table-ronde sur la promotion du commerce des produits agricoles, sylvicoles, aquatiques pour prendre part à la croissance du commerce bilatéral.

S’exprimant à cette occasion, le vice-ministre Le Quoc Doanh a affirmé que les Etats-Unis constituent le 3e partenaire commercial du Vietnam et le Vietnam est le 16e partenaire commercial des Etats-Unis. Selon lui, des potentiels de la coopération dans l’agriculture et le commerce des produits agricoles entre les deux pays sont nombreux et leurs relations commerciales se complètent réciproquement. Les Etats-Unis sont en premier rang mondial dans la production agricole moderne, tandis que le Vietnam a les produits typiques de la région tropicale, les entreprises des deux pays peuvent ainsi en profiter pour développer le commerce des produits agricoles.

A cette occasion, des représentants des associations américaines se sont déclarés être prêts à favoriser les affaires des entreprises vietnamiennes dans les temps à venir.

Les deux parties ont échangé des informations sur des potentiels et des entraves dans leur commerce ainsi que des mesures à régler.

Selon Nguyen Quoc Toan, directeur du Département de la transformation agricole et du développement des marchés du ministère de l’Agriculture et du Développement rural, bien que le Vietnam soit le 2e exportateur des produits agricoles au sein de l’ASEAN et le 5e exportateur en la matière dans le monde, le Vietnam a besoin d’importer des matières premières de qualité des Etats-Unis et appliquer des technologies avancées de ce pays dans l’industrie de transformation des produits agricoles.

Après ses activités à Washington, la délégation vietnamienne se rendra dans d’autres Etats américains dont Iowa et Nebraska. -VNA