Hanoi (VNA) - Le général Tô Lâm, ministre de la Sécurité publique, a reçu le 13 février à Hanoi Katherine Tai, représentante américaine au commerce (United States Trade Representative- USTR ), en visite de travail au Vietnam.

Le ministre Tô Lam a souligné que cette visite de travail démontrait la bonne volonté et l'engagement des États-Unis pour discuter et à résoudre les problèmes commerciaux auxquels les deux parties s’intéressent, maintenir et promouvoir les relations de coopération bilatérale entre les deux pays en général, et celles de coopération économique et commerciale en particulier pour célébrer le 10e anniversaire de l’établissement du partenariat intégral entre les deux pays.

Les États-Unis sont actuellement l'un des principaux partenaires commerciaux et, en même temps, l'un des principaux marchés d'exportation du Vietnam. Ces résultats sont dus aux initiatives, à la vision stratégique des gouvernements des deux pays et à la coordination active et à la mise en œuvre efficace des agences compétentes du Vietnam et des États-Unis, a indiqué Tô Lâm.

Le ministère vietnamien de la Sécurité publique a suggéré à l’USTR de continuer à promouvoir son rôle de pont important entre les gouvernements des deux pays pour renforcer le partenariat intégral entre le Vietnam et les États-Unis, en accordant une attention particulière aux secteurs prioritaires comme l’économie numérique, les énergies vertes, la santé, l’environnement, les infrastructures…

De son côté, Katherine Tai a affirmé qu'en 2023, les piliers commerciaux seront fortement promus et s'est engagé à travailler en étroite collaboration avec le Vietnam dans le domaine du commerce électronique.

Elle a également mentionné certains contenus fondamentaux du Cadre économique Indo-Pacifique pour la prospérité (IPEF), soulignant la nécessité d'instaurer la confiance entre les partenaires, de renforcer le transfert de technologie numérique, de prévenir les activités commerciales déloyales...

Elle a félicité le Vietnam pour ses progrès et ses réalisations dans la protection des droits de propriété intellectuelle, suggérant aux deux parties d’envoyer des experts pour travailler dans ce domaine pour promouvoir davantage la coopération. -VNA





