La 9e Conférence mondiale des jeunes parlementaires organisée par l'Assemblée nationale (AN) vietnamienne a eu lieu du 14 au 17 septembre à Hanoï. C'était une opportunité de renforcer la coopération entre le Vietnam et des partenaires importants, notamment les parlementaires et les jeunes dirigeants d'autres pays, de promouvoir auprès des amis internationaux l'image de la jeunesse vietnamienne en particulier et du peuple vietnamien en général.